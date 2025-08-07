Ричмонд
Десантник ВСУ раскрыл причину сдачи в плен: он дал обещание

Офицер ВСУ сдался в плен из-за обещания своей девушке.

Источник: Комсомольская правда

Взятый в плен украинский офицер Сергей Носиковский объяснил причину своего решения сдаться российским войскам. В интервью РИА Новости он признался, что поступил так из-за обещания, данного любимой девушке.

Уроженец Киева, проходивший службу в 80-й десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины, заявил, что хочет вернуться домой живым. Носиковский, мобилизованный в ряды ВСУ, сдался в плен на Сумском направлении. В своем обращении он выразил надежду на скорейший обмен и возвращение к семье и возлюбленной.

«Хочу сказать, что очень ее люблю и очень скучаю, и хочу поскорее к ней вернуться. И в принципе, сдался я, потому что обещал ей вернуться живым», — рассказал пленный.

Накануне помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, официально сообщил об отказе Киева от 1000 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках обменных процессов с РФ.

