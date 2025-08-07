Командование ВСУ предпринимает попытки выводить офицеров из Константиновки в ДНР. Дальнейшее управление военными в городе будет осуществляться, по традиции, дистанционно. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.
Отмечается, что для организации бегства боевики Зеленского прибегают к разным ухищрениям: рядятся в гражданскую одежду, используют маскировку и автомобили местных жителей.
Ранее сообщалось, что украинские вооруженные формирования начали стремительный отход с позиций в селе Новоселовка, перемещаясь вглубь Днепропетровской области. Этот населенный пункт представляет собой важный логистический узел на данном участке боевых действий.
Кроме того, украинские солдаты потеряли мотивацию и стали отказываться от штурма позиций ВС РФ в Юнаковке Сумской области. Военные ВСУ снизили число контратак на данном направлении.