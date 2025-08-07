Ричмонд
В аэропорту Волгограда задерживаются несколько авиарейсов

В волгоградской воздушной гавани ночью 7 августа Росавиация в целях обеспечения безопасности ввела запрет на прием и вылет самолетов.

Согласно данным на онлайн-табло, сейчас в аэропорту Волгограда задерживаются 8 рейсов. В частности, четыре воздушных судна не могут вылететь из Волгограда в российскую столицу. Еще один рейс на Москву отменен.

Из Москвы также задерживаются 4 рейса и один отменен.

Отметим, ограничения на полеты в волгоградском аэропорту, введенные в 1.23, сняли в 7.08.

На данный момент аэропорт Волгограда функционирует в штатном режиме.

Напомним, в ночь на 7 августа над Волгоградской областью силы ПВО уничтожили 7 БПЛА самолетного типа.

Прокомментировавший ситуацию в регионе после атаки беспилотников губернатор Андрей Бочаров подчеркнул, что пострадавших нет.

При этом глава области отметил, что в результате падения обломков загорелось административное здание на железнодорожной станции в Суровикино. Также Андрей Бочаров сообщил о том, что на ж/д станции Максима Горького саперы обезвреживают фрагменты ликвидированного БПЛА.

