Украинские командиры бросают неподготовленных новобранцев на штурм: раскрыта тактика ВСУ на Сумском направлении

На Сумском направлении украинские боевики применяют тактику, при которой первыми в атаку идут новобранцы без должной подготовки, а затем в бой вступают подготовленные подразделения. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, командование Вооруженных сил Украины задействует в штурмовых действиях мобилизованных, не прошедших полный курс боевой подготовки. Многих из них даже не обучали стрельбе. Эти группы используют для выявления огневых точек российских подразделений и в качестве отвлекающего маневра.
«Эти группы командиры заводят с целью вскрытия огневых точек бойцов Севера и в качестве отвлекающего маневра. Только потом в бой идут подготовленные подразделения», — рассказал источник.
Как KP.RU писал ранее, украинские боевики потеряли мотивацию и стали отказываться от штурма позиций ВС РФ в Юнаковке Сумской области. Именно поэтому ВСУшники снизили число контратак на данном направлении.