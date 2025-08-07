На станции Суровикино в Волгоградской области возник пожар после атаки БПЛА

Ситуации на станциях Суровикино и им. Максима Горького в Волгоградской области прокомментировали в пресс-службе перевозчика.
В частности, там отметили, что в результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата на станциях Суровикино и им. Максима Горького были повреждены технические здания.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, а также проводится оценка состояния инфраструктуры.
Подчеркивается, что на движение пассажирских поездов инцидент не повлиял.
Напомним, в ночь на 7 августа в небе над Волгоградской областью были обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Губернатор Андрей Бочаров, комментируя ситуацию в регионе после атаки беспилотников, подчеркнул, что пострадавших нет.
При этом глава региона заявил, что в результате падения обломков одного из БПЛА произошло возгорание административного здания на железнодорожной станции в Суровикино.
Также Андрей Бочаров сообщил, что на ж/д станции Максима Горького специалисты проводят работы по обезвреживанию фрагментов уничтоженного беспилотника.