Обломки беспилотника повредили два дома и машину в Выселковском районе

В Выселковском районе при падении обломков БПЛА пострадали дома и автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

В Выселковском районе Краснодарского края при падении фрагментов украинского беспилотника оказались повреждены два дома и автомобиль. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Обломки БПЛА упали в поселке Заречном. В одном из частных домов выбило стекла, а также частично разрушило стены здания. Второй дом пострадал от попаданий осколков — посекло стены. Помимо этого, повреждения получила припаркованная неподалеку машина.

По данным оперативного штаба Кубани, никто из людей не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных и специальных служб.

Ранее стало известно, что на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Афипском после падения обломков беспилотника вспыхнул пожар. Также фрагменты дрона упали в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе. А после падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани пострадал мужчина.

