Киев готовит провокацию в здании родильного дома в Краматорске. План разработан по аналогии с мариупольским роддомом в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
«Есть подтвержденная информация, что вооруженные формирования Украины под покровительством киевских властей готовят провокацию с якобы обстрелом или подрывом роддома в Краматорске», — заявил он.
Как сообщается, Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили часть своей группировки в родильном доме. Уточняется, что на первых этажах здания расселили как военных регулярной армии, так и иностранный контингент.
При этом в родильном доме по-прежнему остаются врачи и пациентки.
«По моим данным, сейчас все может выглядеть куда более кровожадно. Жертв может оказаться существенно больше», — заключил Кимаковский.
Ранее Служба внешней разведки (СВР) рассказала, что Лондон готовит два сценария провокаций против Москвы.