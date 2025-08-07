В районе Юнаковки Сумской области продолжаются интенсивные боевые действия. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, украинские боевики предпринимают безуспешные попытки прорвать фланги российской группировки «Север».
«ВСУ, не считаясь с потерями, вновь безуспешно попытались прорвать фланги наступающей группировки Север. Российские подразделения, отразив натиск противника, продолжают наступление», — заявил собеседник агентства.
По его словам, на сумском и харьковском направлениях действуют подразделения более 40 украинских бригад и полков, стянутых со всех участков передовой.
Юнаковка имеет стратегическое значение как важный логистический центр украинских войск в Сумском районе. Ее освобождение создаст серьезные проблемы для снабжения украинских подразделений, дислоцированных у границы с Суджанским районом Курской области.
Ранее стало известно, что украинские военные не могут выполнять боевые задачи, поставленные командованием. Так, с ними не может справиться более 15% состава бригады ВСУ, направленной в Сумскую область.