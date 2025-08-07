На территории Афипского НПЗ ликвидировали пожар после падения БПЛА

По информации экстренных служб, инцидент произошел на технологической установке, предназначенной для совместной переработки газа и газового конденсата, передает оперштаб Кубани.
Пожару был присвоен четвертый, повышенный ранг сложности. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, которым удалось локализовать распространение огня на площади 250 кв. м. Открытое горение было ликвидировано в 7:38, полная ликвидация пожара завершилась к 8:21. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
