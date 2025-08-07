Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории Афипского НПЗ ликвидировали пожар после падения БПЛА

На территории нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипском Северского района Краснодарского края ликвидировано возгорание, вызванное падением обломков беспилотного летательного аппарата.

Источник: Коммерсантъ

По информации экстренных служб, инцидент произошел на технологической установке, предназначенной для совместной переработки газа и газового конденсата, передает оперштаб Кубани.

Пожару был присвоен четвертый, повышенный ранг сложности. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, которым удалось локализовать распространение огня на площади 250 кв. м. Открытое горение было ликвидировано в 7:38, полная ликвидация пожара завершилась к 8:21. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше