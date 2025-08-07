В Севастополе отбой воздушной тревоги

«Отбой воздушной тревоги», — написал он в своем Telegram-канале.
Тревогу объявили в 8.30 в четверг. Также перекрыт Крымский мост.
По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ — из 82 дронов самолетного типа 50 атаковали Крым, Азовское и Черное море.
Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.