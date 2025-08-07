В Севастополе отбой воздушной тревоги

Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.