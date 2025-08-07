Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе отбой воздушной тревоги

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе угрозу воздушной опасности отменили. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Отбой воздушной тревоги», — написал он в своем Telegram-канале.

Тревогу объявили в 8.30 в четверг. Также перекрыт Крымский мост.

По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ — из 82 дронов самолетного типа 50 атаковали Крым, Азовское и Черное море.

Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.