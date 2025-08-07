Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывы и сирены: сигнал «Внимание всем» объявляли в Новороссийске из-за атаки БЭКов

Сегодня над Новороссийском гремели взрывы. По словам местных жителей, они проснулись от громких звуков около 04:00, пишут паблики.

Источник: Новая Кубань

Как рассказал в своих соцсетях глава города Андрей Кравченко, примерно в 04:26 на курорте по береговой линии был объявлен сигнал «Внимание всем» — раздалась сирена. На тот момент в море осуществлялось отражение атаки безэкипажных катеров. Спустя полчаса угроза нападения БЭКов была отменена. Также было открыто движение транспорта на участке, где ранее вводились ограничения — в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской.

Ранее «НК» писала о том, что в Краснодарском крае отменили угрозу беспилотной опасности, над регионом сбили 9 БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше