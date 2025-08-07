Взрывы и сирены: сигнал «Внимание всем» объявляли в Новороссийске из-за атаки БЭКов

Как рассказал в своих соцсетях глава города Андрей Кравченко, примерно в 04:26 на курорте по береговой линии был объявлен сигнал «Внимание всем» — раздалась сирена. На тот момент в море осуществлялось отражение атаки безэкипажных катеров. Спустя полчаса угроза нападения БЭКов была отменена. Также было открыто движение транспорта на участке, где ранее вводились ограничения — в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской.
Ранее «НК» писала о том, что в Краснодарском крае отменили угрозу беспилотной опасности, над регионом сбили 9 БПЛА.
