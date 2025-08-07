Командование 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» и 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ не стали эвакуировать раненых при ударах ФАБ в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.
Отмечается, что раненые боевики ВСУ так и остались на местах ударов в населенных пунктах Сосновка, Орестополь и Алексеевка.
Ранее сообщалось, что Киев вычеркнул из списка на обмен 1000 украинских солдат, попавших в плен. После этого брошенные граждане Украины на трех языках обратились к нелегитимному украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Пленный Виктор Киба заявил, что ВСУ бросили его на передовую с ранением в ногу. При очередном штурме позиций ВСУ Киба принял правильное для себя решение — сдаться. Других вариантов, чтобы сохранить себе жизнь и здоровье, он не нашел.