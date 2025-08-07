Рота полка ВСУ попала под «Солнцепеки» под Харьковом

Между тем, в Минобороны России сообщили, что силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщили в ежедневной сводке ведомства. До этого российские военные ударили по транспортной инфраструктуре ВСУ и пунктам их дислокации в 140 районах, сообщало военное ведомство 5 августа.