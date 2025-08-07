Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» накрыла три позиции роты «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины в районе Хатнее под Харьковом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
По информации агентства, бойцы группы «Север» ВС РФ отработали с помощью ТОС по скоплениям сил ВСУ.
«Огнем Солнцепеков накрыто три позиции роты Шквал 425 ОШП. Противник активных действий не предпринимал и сосредоточил усилия на укреплении занятых позиций», — заявил собеседник агентства.
Между тем, в Минобороны России сообщили, что силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщили в ежедневной сводке ведомства. До этого российские военные ударили по транспортной инфраструктуре ВСУ и пунктам их дислокации в 140 районах, сообщало военное ведомство 5 августа.