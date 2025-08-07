Ричмонд
7 августа в центре Ростова вновь перестал работать мобильный интернет

Жители Ростова-на-Дону снова пожаловались на перебой мобильного интернета.

Источник: Комсомольская правда

Утром 7 августа в центре Ростова-на-Дону временно перестал работать мобильный интернет. При этом, по словам жителей города, сбой наблюдался не у всех операторов связи. Сейчас ситуация снова стабилизировалась.

По данным портала сбой.рф, Ростовская область вошла в рейтинг регионов с наибольшим количеством жалоб на мобильный интернет и загрузку отдельных сервисов за последние три часа. Однако обращений в целом поступило не так много, поэтому говорить о массовых отключениях нельзя.

Напомним, подобные случаи происходят периодически. По данным областных властей, это связано с работой по обеспечению безопасности населения, так как украинские БПЛА могут использовать для наведения базовые станции сотовых операторов.

