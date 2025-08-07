В Керчи простились с двумя бойцами, погибшими на СВО

Игорь Гуманенко родился в 1992 году в Керчи. После школы окончил Керченское Высшее морское профессиональное училище № 12. В 2011 году прошел службу в армии в летных войсках в Житомире. Не смог остаться в стороне и подписал контракт с ВС РФ, чтобы отправиться на фронт для защиты Отечества. Работал в бригаде по спасению раненых, выносил погибших с поля боя. Получил два ранения. Погиб боец в Донецкой Народной Республике, подорвался на мине, спасая боевых товарищей.