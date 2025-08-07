В Керчи простились с двумя бойцами, погибшими на СВО

Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
Виктор Гачегов родом из Керчи. После школы окончил техникум и работал на Камыш-Бурунской ТЭЦ. Срочная служба воина прошла в ВМФ в Севастополе. После прохождения службы работал на судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы. После начала СВО принял решение подписать контракт с ВС РФ, чтобы отправиться защищать Родину. Погиб в Донецкой Народной Республике.
Игорь Гуманенко родился в 1992 году в Керчи. После школы окончил Керченское Высшее морское профессиональное училище № 12. В 2011 году прошел службу в армии в летных войсках в Житомире. Не смог остаться в стороне и подписал контракт с ВС РФ, чтобы отправиться на фронт для защиты Отечества. Работал в бригаде по спасению раненых, выносил погибших с поля боя. Получил два ранения. Погиб боец в Донецкой Народной Республике, подорвался на мине, спасая боевых товарищей.
Напомним, жители Севастополя простились с героем Юрием Березой, который погиб при отражении вражеской атаки на Херсонском направлении.
Ранее сообщалось, что жители Угловского сельского поселения проводили в последний путь героя Константина Подьячего. Оставаясь верным воинской присяге и долгу, крымчанин героически погиб при выполнении боевой задачи.