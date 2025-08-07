Севастополец попался на государственной измене. Суд вынес приговор

С апреля по июнь 2024 года с помощью этого устройства он собирал и передавал вербовщику фотографии и сведения о расположении вооружения и военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации. Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю пресекли преступную деятельность Макарова. Он задержан и заключен под стражу, — озвучили детали дела в пресс-службе Правительства Севастополя.