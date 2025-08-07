Ричмонд
Севастополец попался на государственной измене. Суд вынес приговор

Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя Севастополя — гражданина России Владимира Макарова. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Установлено, что в период с декабря 2023 по апрель 2024 года путем переписки в интернет-мессенджере Макаров был завербован сотрудником СБУ для конфиденциального сотрудничества против безопасности Российской Федерации. По заданию представителя украинской спецслужбы он забрал из подготовленного для него тайника мобильный телефон с необходимым программным обеспечением.

С апреля по июнь 2024 года с помощью этого устройства он собирал и передавал вербовщику фотографии и сведения о расположении вооружения и военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации. Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю пресекли преступную деятельность Макарова. Он задержан и заключен под стражу, — озвучили детали дела в пресс-службе Правительства Севастополя.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.