18 беспилотников сбили над Крымом

«Средства ПВО с 6.20 до 10.35 мск уничтожили 43 украинских беспилотника над российскими регионами», — говорится в сообщении.
Из них 22 сбили над Брянской областью, 18 — над Крымом, два — над Смоленской областью, один — над Калужской.
По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ — из 82 дронов самолетного типа 50 были сбиты над Крымом, Азовским и Черным морями.
В 2.08 мск Крымский мост перекрыли для движения транспорта. Движение было возобновлено в 7.45. Затем в 8.20 мост снова закрыли более чем на час. По состоянию на 11.00 в очередях с обеих сторон стоят почти три тысячи автомобилей.
В Севастополе в то же время объявляли воздушную тревогу.
Из-за падения БПЛА в Краснодарском крае поезда в Крым и на Кубань задерживаются в пути. По данным компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», семь поездов в Крым и четыре из Крыма идут с опозданием до 6 часов.