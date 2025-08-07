Ричмонд
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ потеряли до 240 военных и танк в зоне действий «Запада» за сутки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Тамаргановка, Высшее Соленое, Дружелюбовка в Харьковской области, Ямполь, Среднее и Ставки в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили до 240 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль HMMWV производства США и 16 автомобилей. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.