Группировка «Запад» улучшила тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Тамаргановка, Высшее Соленое, Дружелюбовка в Харьковской области, Ямполь, Среднее и Ставки в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили до 240 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль HMMWV производства США и 16 автомобилей. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.