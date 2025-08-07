Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Днепра»

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 60 военных ВСУ, боевую бронированную машину, пять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, сообщило Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка, Степногорск Запорожской области, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожено более 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и военно-технического имущества», — говорится в сообщении российского военного ведомства.