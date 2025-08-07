Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка, Степногорск Запорожской области, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожено более 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и военно-технического имущества», — говорится в сообщении российского военного ведомства.