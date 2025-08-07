ВС РФ нанесли удар по железнодорожному узлу ВСУ в Днепропетровской области

«Нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники [Вооруженных сил Украины] ВСУ на Донбасс», — указано в сообщении.
В ведомстве также добавили, что Российская армия нанесла удары по пунктам временной дислокации украинских формирований в 133 районах и по пунктам управления и местам хранения беспилотников.
Минобороны России ранее в этот день сообщило, что расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области. Отмечалось, что цели были поражены управляемым высокоточным боеприпасом «Краснополь».
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ.