Средства ПВО РФ сбили восемь ракет Storm Shadow

По данным МО РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 75 210 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 478 танков и других боевых бронированных машин, 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28 245 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 238 единиц специальной военной автомобильной техники.