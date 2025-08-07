Главное из брифинга Минобороны 7 августа 2025 года: последние новости на сегодня

«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки в Сумской области нанесли удар шести бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах пяти населенных пунктов, в Харьковской области — бригаде и штурмовому полку в районе трех населенных пунктов.
Противник потерял порядка 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов.
«Запад» продвинулся в ДНР и Харьковской области
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Тамаргановка, Высшее Солёное, Дружелюбовка Харьковской области, Ямполь, Среднее и Ставки ДНР.
Потери противника в живой силе составили порядка 240 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, бронеавтомобиль HMMWV, 16 автомобилей, девять станций РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял порядка 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ и два склада боеприпасов.
Группировка «Центр» заняла новые рубежи
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали 13 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР и села Филия Днепропетровской области.
Потери противника в живой силе превысили 420 человек. Также ВС РФ уничтожили: три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.
«Восток» углубился в оборону противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Сосновка, Алексеевка Днепропетровской области и Искра ДНР.
Потери ВСУ за сутки: более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, шесть артиллерийских орудий, две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также склад материальных средств.
«Днепр» противостоит противнику в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка, Степногорск Запорожской области, Садовое и Антоновка Херсонской области.
«Уничтожено более 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей, пять станций РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и военно-технического имущества», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали:
- железнодорожный узел в Днепропетровской области, обеспечивающий переброску вооружения и военной техники ВСУ на Донбасс;
- пункты управления и места хранения БПЛА большой дальности;
- пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 133 районах.
Средства ПВО за сутки сбили восемь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow», управляемую авиационную бомбу, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 240 БПЛА самолетного типа. В северо-восточной части Черного моря силы Черноморского флота ликвидировали украинский безэкипажный катер.