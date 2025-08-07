Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 7 августа 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 7 августа на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Бойцы «Северной» группировки в Сумской области нанесли удар шести бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах пяти населенных пунктов, в Харьковской области — бригаде и штурмовому полку в районе трех населенных пунктов.

Противник потерял порядка 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов.

«Запад» продвинулся в ДНР и Харьковской области

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Тамаргановка, Высшее Солёное, Дружелюбовка Харьковской области, Ямполь, Среднее и Ставки ДНР.

Потери противника в живой силе составили порядка 240 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, бронеавтомобиль HMMWV, 16 автомобилей, девять станций РЭБ и четыре склада боеприпасов.

Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Противник потерял порядка 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ и два склада боеприпасов.

Группировка «Центр» заняла новые рубежи

Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали 13 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР и села Филия Днепропетровской области.

Потери противника в живой силе превысили 420 человек. Также ВС РФ уничтожили: три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

«Восток» углубился в оборону противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Сосновка, Алексеевка Днепропетровской области и Искра ДНР.

Потери ВСУ за сутки: более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, шесть артиллерийских орудий, две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также склад материальных средств.

«Днепр» противостоит противнику в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка, Степногорск Запорожской области, Садовое и Антоновка Херсонской области.

«Уничтожено более 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей, пять станций РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и военно-технического имущества», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали:

  • железнодорожный узел в Днепропетровской области, обеспечивающий переброску вооружения и военной техники ВСУ на Донбасс;
  • пункты управления и места хранения БПЛА большой дальности;
  • пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 133 районах.

Средства ПВО за сутки сбили восемь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow», управляемую авиационную бомбу, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 240 БПЛА самолетного типа. В северо-восточной части Черного моря силы Черноморского флота ликвидировали украинский безэкипажный катер.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше