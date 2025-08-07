Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угрозу атаки БПЛА отменили в Воронежской области в два часа дня

Почти 15 часов действовал режим опасности атаки БПЛА со среды на четверг. Тревожный режим объявили 6 августа в 23:16 и отменили 7 августа в 14:08.

Этот период для жителей Воронежской области прошел без последствий. На территории региона беспилотных летательных судов обнаружено не было.

Однако этой ночью обломки БПЛА упали во время атаки на железнодорожную инфраструктуру в Краснодарском крае. В 05:12 фрагменты сбитых беспилотников повредили контактную сеть на участке между станциями Величковка и Ангелинская. Из людей никто не пострадал, но, как минимум, на три часа задержались поезда, следующие через Воронежскую область к Черному морю.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше