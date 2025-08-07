Угрозу атаки БПЛА отменили в Воронежской области в два часа дня

Этот период для жителей Воронежской области прошел без последствий. На территории региона беспилотных летательных судов обнаружено не было.
Однако этой ночью обломки БПЛА упали во время атаки на железнодорожную инфраструктуру в Краснодарском крае. В 05:12 фрагменты сбитых беспилотников повредили контактную сеть на участке между станциями Величковка и Ангелинская. Из людей никто не пострадал, но, как минимум, на три часа задержались поезда, следующие через Воронежскую область к Черному морю.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше