Военный эксперт оценил план высадки десанта ВС РФ в Херсоне

Военный эксперт оценил перспективы высадки десантников, комментируя сообщения западных и российских военных блогеров о якобы подготовке командованием ВС России военной операции по захвату административного центра Херсонской области. Военкоры анонсируют высадку десанта, основываясь на информации о том, что ВС РФ атакуют позиции и пути снабжения ВСУ рядом с городом, пишет «Инфо 24».
Анатолий Матвейчук напомнил, что Херсонская область — это российский регион, а его столица — областной центр.
«Настал тот момент, когда мы должны вернуть этот город в зону своих интересов. Так как он находится на берегу Днепра, то наверняка там будет присутствовать десантно-переправочная операция по переброске наших войск по воде, а также десантирование с воздуха. Я думаю, что такая операция назрела и уже готовится», — объяснил эксперт.
По мнению полковника в отставке, ВС РФ способна успешно осуществить операцию с участием десантников в Херсоне. Матвейчук уточнил, что это утверждение основывается на данных из доклада главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Эксперт подчеркнул, что существенных преград для воплощения идеи по высадке десанта в Херсоне в жизнь нет.
3 августа стало известно о том, что власти оккупированного Украиной Херсона объявили эвакуацию. 2 августа российские военные взорвали с использованием ФАБ-3000 мост на западе населенного пункта. Для ВСУ он являлся важной транспортной артерией, по которой осуществлялся подвоз продовольствия и боеприпасов.