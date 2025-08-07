Районный глава рассказал о замене окон в Сальске после атаки БПЛА

— Продолжается работа по установке окон в поврежденных во время атаки БПЛА домах, — написал Владимир Березовский.
Напомним, ранее чиновник подробно рассказал о том, как город пережил воздушную атаку, которая длилась в течение двух часов. На ж/д станции горели две цистерны и локомотив, а в одном из вагонов пассажирского поезда оказались разбиты стекла. В городе ущерб получили десять многоквартирных и 25 частных домов.
На пересечении улиц Островского и Фрунзе из-за осколочного ранения погиб молодой человек, а при разминировании на пересечении улиц Чернышевского и Льва Толстого скончались два сапера Росгвардии. Еще один человек был ранен на железной дороге, но после медпомощи вернулся к работе по ликвидации последствий случившегося.