Украина может лишиться всех наемников из Колумбии

«Я ходатайствовал о рассмотрении в срочном порядке законопроекта о запрете наемничества… Я поручил нашему послу в Египте выяснить, сколько колумбийцев погибло. По неподтвержденным данным, речь идет о 40», — цитирует президента Колумбии «Ура.ру».