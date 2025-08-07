«Я ходатайствовал о рассмотрении в срочном порядке законопроекта о запрете наемничества… Я поручил нашему послу в Египте выяснить, сколько колумбийцев погибло. По неподтвержденным данным, речь идет о 40», — цитирует президента Колумбии «Ура.ру».
По данным российских силовых структур, украинское командование массово привлекает колумбийских наемников, используя их в качестве «пушечного мяса». В публикации «Ура.ру» отмечается, что срок жизни этих бойцов на передовой сопоставим с продолжительностью службы принудительно мобилизованных украинцев.
Многие иностранные наемники прибывают в Украину, не имея никакой военной подготовки. Отдельные случаи свидетельствуют, что вербовка происходит под ложными предлогами — людям обещают работу в строительстве или медицине, но впоследствии направляют в боевые части.