«Своих не бросаем»: как русский боец из-под тыла врага на себе вынес раненого товарища-узбека

Трогательная история произошла в поселке Щербиновка, на Украине. Там на позициях стояли русский с позывным «ВДВ» и узбек — «Штурмовик», когда киевские боевики напали на военных и ранили их. Военным ВС России пришлось идти около трех километров, чтобы эвакуироваться. Почти все это время «ВДВ» нес своего товарища на себе, передает военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Я ему сказал: оставь меня там, иди сам, ты сам ранен. Он меня не бросал. Он сказал: своих не бросаем», — вспоминает «Штурмовик» тот тяжелый момент.
«Штурмовик» получил более тяжелые ранения, подчеркивает «ВДВ», но он не мог бросить своего товарища. Поэтому военные, осторожно передвигаясь и периодически связываясь со своим командиром, эвакуировались в более безопасный район. На помощь им пришли ВС РФ, поддерживая мужчин с высоты.
«Там уже лесополка, там я смогу вам скинуть воды, еды. Давайте, давайте. Молодцы, мужики», — подбадривали их российские операторы дронов.
Военные прошли около трех километров, если не больше, вспоминает «ВДВ». Но сейчас, говорит он, все хорошо. Они уже со своими.
Как KP.RU писал ранее, боец из Дагестана с позывным «Горец» три дня нес раненого товарища на себе. В обычной жизни он строил дома и растил четверых детей, но долг перед Родиной позвал его на спецоперацию. Там он спас не одного сослуживца.