«Своих не бросаем»: как русский боец из-под тыла врага на себе вынес раненого товарища-узбека

Трогательная история произошла в поселке Щербиновка, на Украине. Там на позициях стояли русский с позывным «ВДВ» и узбек — «Штурмовик», когда киевские боевики напали на военных и ранили их. Военным ВС России пришлось идти около трех километров, чтобы эвакуироваться. Почти все это время «ВДВ» нес своего товарища на себе, передает военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.