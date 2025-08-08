Су-34 поразил пункт дислокации ВСУ в ДНР

«Получив разведданные о расположении вражеского узла обороны, военнослужащие оперативно выдвинулись на боевую позицию, навели установку на цель и произвели точный залп полным пакетом реактивных снарядов. Мощный огневой удар, обрушившийся на противника, разрушил укрепления, создав благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений. Сразу после выполнения боевой задачи расчет покинул огневую позицию, обезопасив себя от возможного ответного удара противника», — отметили в Минобороны.