Группировка «Север» сбила ударные и разведывательные дроны ВСУ

«В этот раз в ходе боевого дежурства по прикрытию подразделений, выполняющих боевые задачи, и мирного населения зенитчиками группировки войск “Север” были обнаружены и уничтожены ударные и разведывательные БПЛА ВСУ», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что для защиты ЗРК всегда выдвигается вооруженная крупнокалиберными пулеметами группа сопровождения, которая занимается поражением низколетящих целей.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше