Группировка «Север» сбила ударные и разведывательные дроны ВСУ

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск «Север» из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» уничтожили ударные и разведывательные беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В этот раз в ходе боевого дежурства по прикрытию подразделений, выполняющих боевые задачи, и мирного населения зенитчиками группировки войск “Север” были обнаружены и уничтожены ударные и разведывательные БПЛА ВСУ», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что для защиты ЗРК всегда выдвигается вооруженная крупнокалиберными пулеметами группа сопровождения, которая занимается поражением низколетящих целей.

