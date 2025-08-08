Ричмонд
Военнослужащий Эльбрус: ВСУ в Январском строили бетонные бункеры

ВСУ возвели бетонные укрытия в населенном пункте Январское.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные соорудили бетонные бункеры в населенном пункте Январское. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замкомандира штурмового батальона 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Эльбрус.

«Противник возвел очень много бункеров, прям забетонированных. Но с этой проблемой мы справились. Применяли разные методы. Но в основном при подходе наших штурмовых групп в ходе стрелкового боя противник оттуда ретировался, пытался закрепиться на предыдущих своих позициях», — рассказал собеседник агентства.

Согласно полученной информации, украинские военные также оборудовали противотанковые рвы на подступах к населенному пункту, которые впоследствии были выравнены российской артиллерии. Это позволило штурмовым группам на мотоциклах преодолеть препятствия. Кроме того, при продвижении к Январскому российские подразделения столкнулись с минными заграждениями и проволочными препятствиями.

5 августа Минобороны сообщило, что ВС РФ освободили село Январское в Днепропетровской области.