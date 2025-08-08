Военнослужащий Эльбрус: ВСУ в Январском строили бетонные бункеры

Согласно полученной информации, украинские военные также оборудовали противотанковые рвы на подступах к населенному пункту, которые впоследствии были выравнены российской артиллерии. Это позволило штурмовым группам на мотоциклах преодолеть препятствия. Кроме того, при продвижении к Январскому российские подразделения столкнулись с минными заграждениями и проволочными препятствиями.