Боец СВО из Африки получил российское гражданство в Иркутске

В Иркутске состоялась церемония вручения российского паспорта уроженцу Того Кофи Гастону, участвовавшему в специальной военной операции. После заключения контракта он проходил службу в зоне СВО, где получил ранение и сейчас находится на реабилитации. Об этом сообщила заместитель председателя ЗС Иркутской области Наталья Дикусарова.
Решение о предоставлении гражданства было принято после обращения бойца. Церемония принятия присяги прошла с участием представителей правоохранительных органов и сослуживцев.
Кофи Гастон выразил намерение остаться жить в Иркутской области. В своих планах он отмечает желание создать семью в России и дать детям традиционные русские имена.