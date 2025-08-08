Боец СВО из Африки получил российское гражданство в Иркутске

В Иркутске состоялась церемония вручения российского паспорта уроженцу Того Кофи Гастону, участвовавшему в специальной военной операции. После заключения контракта он проходил службу в зоне СВО, где получил ранение и сейчас находится на реабилитации. Об этом сообщила заместитель председателя ЗС Иркутской области Наталья Дикусарова.