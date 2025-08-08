Ричмонд
Боец СВО из Африки получил российское гражданство в Иркутске

После заключения контракта он проходил службу в зоне СВО, где получил ранение и сейчас находится на реабилитации.

Источник: Соцсети

В Иркутске состоялась церемония вручения российского паспорта уроженцу Того Кофи Гастону, участвовавшему в специальной военной операции. После заключения контракта он проходил службу в зоне СВО, где получил ранение и сейчас находится на реабилитации. Об этом сообщила заместитель председателя ЗС Иркутской области Наталья Дикусарова.

Решение о предоставлении гражданства было принято после обращения бойца. Церемония принятия присяги прошла с участием представителей правоохранительных органов и сослуживцев.

Кофи Гастон выразил намерение остаться жить в Иркутской области. В своих планах он отмечает желание создать семью в России и дать детям традиционные русские имена.