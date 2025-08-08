Ричмонд
ВС РФ применили трофейный пулемет во время боев за Январское

При освобождении села Январское ВС РФ изъяли у ВСУ бельгийский пулемет и ракетный комплекс.

Источник: Комсомольская правда

При освобождении села Январское в Днепропетровской области подразделения группировки «Восток» использовали захваченный у противника бельгийский пулемет против украинских сил. Об этом проинформировал РИА Новости военнослужащий с позывным Эльбрус.

«Пулемет бельгийского производства 7,62 миллиметра. Он был оставлен противником с полным боекомплектом, развернут в правильную сторону и нашими подразделениями использовался. По израсходованию БК мы его сюда вынесли, пока не захватили очередной опорный пункт с подарками от противника в виде БК», — пояснил собеседник агентства.

В ходе операции российские военные также изъяли у ВСУ противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П», имеющий значительное сходство с советской разработкой «Корнет».

При этом ранее российский военнослужащий рассказал, как солдаты ВСУ соорудили бетонные бункеры в населенном пункте Январское.