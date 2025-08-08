Силы ПВО за ночь уничтожили 30 украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи с 0.20 до 05.40 мск 8 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что девять из них были сбиты над Ростовской областью, восемь — над Крымом, шесть — над Саратовской областью, пять — над Брянской и по одному — над Белгородской и Волгоградской областями.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше