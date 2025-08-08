Ричмонд
Силы ПВО за ночь уничтожили 30 украинских БПЛА

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 30 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи с 0.20 до 05.40 мск 8 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что девять из них были сбиты над Ростовской областью, восемь — над Крымом, шесть — над Саратовской областью, пять — над Брянской и по одному — над Белгородской и Волгоградской областями.

