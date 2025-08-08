Ричмонд
8 беспилотников сбиты над Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. За минувшую ночь силы российской противовоздушной обороны уничтожили 30 вражеских дронов в небе над регионами России, восемь из которых над Крымом. Об этом утром в пятницу рапортовали в Минобороны страны.

"В течение прошедшей ночи с 0.20 до 05.40 мск 8 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять — над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Республики Крым, шесть — над территорией Саратовской области, пять — над территорией Брянской области, по одному БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Волгоградской областей.

Прошлой ночью российская противовоздушная оборона уничтожила 82 украинских беспилотника, 11 — над Крымом. Кроме того, 18 вражеских дронов были сбиты над Крымом уже в утренние часы 7 августа. Также сообщалось, что российские силы ПВО за сутки сбили 8 ракет Storm Shadow.

