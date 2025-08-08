Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ несут большие санитарные потери на Харьковском направлении

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. ВСУ на харьковском направлении несут большие санитарные потери из-за плохой подготовки санинструкторов, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

Источник: AP 2024

«Противник несет большие санитарные потери в том числе из-за низкой подготовки мобилизованных санинструкторов. По сообщениям пленных пограничников, обучение тактической медицине в учебном центре проводилось исключительно по роликам из интернета», — сказал собеседник агентства.