«Противник несет большие санитарные потери в том числе из-за низкой подготовки мобилизованных санинструкторов. По сообщениям пленных пограничников, обучение тактической медицине в учебном центре проводилось исключительно по роликам из интернета», — сказал собеседник агентства.
ВСУ несут большие санитарные потери на Харьковском направлении
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. ВСУ на харьковском направлении несут большие санитарные потери из-за плохой подготовки санинструкторов, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.