В Омской области простятся с погибшим на СВО многодетным отцом

Завтра, 9 августа, в полдень у мемориального комплекса «Памятник солдату» в селе Усть-Ишим Омской области пройдет траурная церемония прощания с Владимиром Резановым, павшим в зоне проведения специальной военной операции. Информацию предоставили в Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области.
Владимир Александрович появился на свет 23 июня 1969 года в селе Усть-Ишим, где в 1984 году окончил среднюю школу. После службы в армии, проходившей с 1987 по 1989 год в Новосибирске, он посвятил значительную часть своей трудовой деятельности Усть-Ишимской автоколонне, начав водителем и впоследствии став опытным сварщиком. За добросовестное выполнение обязанностей Владимир Александрович был отмечен почетной грамотой от Правительства Омской области и награжден серебряным знаком ГТО.
В ноябре 2023 года Владимир заключил контракт и отправился на защиту Родины. Согласно данным администрации, 7 ноября прошлого года он трагически погиб, выполняя боевые задачи на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Украины.
У Владимира остались супруга и шестеро детей.
