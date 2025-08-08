В Омской области простятся с погибшим на СВО многодетным отцом

Владимир Александрович появился на свет 23 июня 1969 года в селе Усть-Ишим, где в 1984 году окончил среднюю школу. После службы в армии, проходившей с 1987 по 1989 год в Новосибирске, он посвятил значительную часть своей трудовой деятельности Усть-Ишимской автоколонне, начав водителем и впоследствии став опытным сварщиком. За добросовестное выполнение обязанностей Владимир Александрович был отмечен почетной грамотой от Правительства Омской области и награжден серебряным знаком ГТО.