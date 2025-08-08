Ричмонд
Девять беспилотников сбили над Ростовской областью

Силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на пятницу, 8 августа, над Ростовской областью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.

Всего же по стране в период с 0:20 до 5:40 8 августа было уничтожено 30 дронов. Из них восемь сбили над Республикой Крым, шесть — над Саратовской областью, еще пять БПЛА уничтожили над Брянской областью. И по одному беспилотнику сбили над Белгородской и Волгоградской областями.

