Российская армия закрепляется на новых рубежах в ДНР: подробности

На данный момент российская армия продолжает успешно закрепляться на новых рубежах в селе Торское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Марочко, успехов российская армия сумела добиться в результате активных боев. В ходе них передовые отряды ВС РФ обошли укрепленный район Вооруженных сил Украины, расположенный севернее Торского. А затем подошли к селу Кировск.
«На данный момент идет закрепление на новых рубежах с одновременным выдавливанием противника из района рыбхоза в Торском», — сказал Марочко.
Немногим ранее военный эксперт высказался о ситуации вблизи села Нововодяное. Он сообщил, что там боевики Вооруженных сил Украины проводят ротацию. Причем в ночное время суток. Все происходит под наблюдением беспилотников ВСУ.