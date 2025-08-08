Массовое заболевание дизентерией и схожими болезнями в рядах боевиков ВСУ в Херсонской области снизило боеготовность некоторых подразделений украинской армии ниже 30 процентов. Об этом со ссылкой на подпольщиков сообщает РИА Новости.
Отмечается, что жаркое лето, плохая эпидобстановка и сомнительные условия быта привели к ожидаемому эффекту: вода стала намного хуже по качеству, а продукты питания портятся.
«По нашей информации, в некоторых подразделениях боеготовность ниже 30 процентов из-за дизентерии или схожего заболевания», — заявил собеседник агентства.
Ранее на Западе в очередной раз забили тревогу из-за положения Украины в конфликте с Россией. Глава британской партии «Наследие» Дэвид Кертен сообщил, что линия обороны ВСУ сейчас находится на грани полноценного коллапса. Соответствующий пост он опубликовал в социальных сетях.
Также стало известно, что с начала 2025 года самовольно воинскую часть оставили порядка 119 тысяч боевиков Вооруженных сил Украины. Причем около 93 тысяч из них не вернулись, несмотря на освобождение от наказания.