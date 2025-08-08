Российские военные взяли в плен вьетнамского наемника ВСУ: он оказался единственным выжившим в своем отряде

Для общения с пленным использовался голосовой переводчик. Наемник сообщил, что стал единственным выжившим из своего отряда после удара ВС России. Он получил ранение руки. По шеврону на форме установлено, что пленный служил в 4-м интернациональном легионе ВСУ, который формируется из иностранных бойцов.