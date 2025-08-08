Российские военные взяли в плен вьетнамского наемника ВСУ: он оказался единственным выжившим в своем отряде

Российские военные захватили в плен вьетнамского наемника в районе Красного Лимана. Видео с его допросом опубликовал телеканал RT.
Для общения с пленным использовался голосовой переводчик. Наемник сообщил, что стал единственным выжившим из своего отряда после удара ВС России. Он получил ранение руки. По шеврону на форме установлено, что пленный служил в 4-м интернациональном легионе ВСУ, который формируется из иностранных бойцов.
Отметим, что гражданин Вьетнама впервые за время спецоперации попадает в российский плен.
Ранее сообщалось, что британский наёмник Алан Роберт Уильямс, заключивший контракт с ВСУ менее месяца назад, погиб в ходе боевых действий на территории Харьковской области. Уильямс подписал контракт с украинской армией 10 июня, но уже 2 июля, во время своего первого боевого задания, связь с ним прервалась.