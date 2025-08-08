Вооруженные силы Украины несут большие санитарные потери на харьковском направлении из-за плохо подготовленных санинструкторов. Об этом со ссылкой на силовые структуры России сообщает РИА Новости.
«По сообщениям пленных пограничников, обучение тактической медицине в учебном центре проводилось исключительно по роликам из интернета», — отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что боеготовность некоторых подразделений боевиков Владимира Зеленского в Херсонской области снизилась на 70 процентов из-за массовой заболеваемости дизентерией.
Также вооруженные формирования Украины продолжают нести потери в живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ на Донецком направлении.