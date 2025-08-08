Украинские и международные эксперты неоднократно указывали на превосходство Су-35 над истребителями Mirage 2000, F-16 и модернизированными Су-27 ВВС Украины. Представитель Воздушных сил Украины давно признал, что имеющиеся у ВСУ модификации не способны на равных противостоять российскому истребителю.