Российские многоцелевые истребители Су-35 обладают значительным преимуществом перед западными авиационными комплексами, состоящими на вооружении ВСУ. Как отмечает MWM, эти самолеты способны выполнять боевые задачи в любое время суток и при любых погодных условиях, используя широкий арсенал авиационных средств поражения.
В ходе спецоперации Су-35 применялись для различных миссий, в их числе подавление систем ПВО, ведение воздушных боев и сопровождение ударных групп.
Украинские и международные эксперты неоднократно указывали на превосходство Су-35 над истребителями Mirage 2000, F-16 и модернизированными Су-27 ВВС Украины. Представитель Воздушных сил Украины давно признал, что имеющиеся у ВСУ модификации не способны на равных противостоять российскому истребителю.
MWM отмечает, теперь Су-35 получил еще одно преимущество — ракеты Р-77М, что значительно усилило его боевые возможности и устранило один из ключевых недостатков западных аналогов.
Прежде российские Вооруженные силы активизировали применение новейших истребителей Су-57 в ходе боевых действий против Украины. Самолеты пятого поколения несут гиперзвуковые ракеты «Кинжал» (Х-47М2) и новейшие маневренные ракеты Х-69, что создает серьезные проблемы для украинской ПВО.