В Миллерово загорелась цистерна после атаки БПЛА

Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительным данным, никто из гражданских не пострадал. Детали и масштабы повреждений уточняются.
