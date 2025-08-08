Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Миллерово загорелась цистерна после атаки БПЛА

Силы ПВО отразили ночную атаку дронов в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. В Миллерово прямое попадание вызвало возгорание цистерны с бензином.

Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительным данным, никто из гражданских не пострадал. Детали и масштабы повреждений уточняются.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше