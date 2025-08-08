Как закончится конфликт на Украине после переговоров Путина и Трампа: на Западе озвучили пять сценариев

Второй сценарий — затяжные переговоры с временной паузой. В этом случае РФ закрепит контроль над указанными городами, а в 2026 году либо возобновит наступление, либо дипломатически закрепит достигнутое. Авторы также не исключили попытку смены власти в Киеве на лояльного России кандидата.