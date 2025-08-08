Ричмонд
Как закончится конфликт на Украине после переговоров Путина и Трампа: на Западе озвучили пять сценариев

CNN описал пять сценариев завершения конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

После переговоров президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом конфликт на Украине может развиваться по пяти сценариям. К такому выводу пришло издание CNN.

Первый вариант предполагает прекращение огня, но аналитики считают его маловероятным, так как Россия, имея преимущество, может продолжить наступление на Покровск, Константиновку и Купянск.

Второй сценарий — затяжные переговоры с временной паузой. В этом случае РФ закрепит контроль над указанными городами, а в 2026 году либо возобновит наступление, либо дипломатически закрепит достигнутое. Авторы также не исключили попытку смены власти в Киеве на лояльного России кандидата.

Третий вариант дает Украине шанс «каким-то образом» продержаться два года при условии сохранения помощи ЕС, что якобы может вынудить Москву сесть за стол переговоров.

Четвертый сценарий, названный «катастрофой для Украины и НАТО», предполагает полное прекращение американской помощи и коллапс ВСУ с возможным потерей Днепропетровской и Запорожской областей. В конечном итоге украинскую армию ждет разгром. Усиление мобилизации в этом случае приведет к политическому кризису.

Последний и самый нереалистичный вариант — одностороннее прекращение Россией боевых действий из-за истощения ресурсов и ужесточения санкций. CNN отмечает, что это наименее вероятный исход.

Напомним, разговоры о личной встрече президента РФ Владимира Путина с главой США пошли сразу после его переговоров со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Они состоялись еще 6 августа. Затем помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что переговоры могут пройти уже на следующей неделе.

