В Вашингтоне раскрыли план Трампа по урегулированию конфликта на Украине: на что делает ставку президент США

Государственный департамент США призвал Украину и Россию активизировать усилия по мирному урегулированию конфликта. Официальный представитель ведомства Тэмми Брюс сделала соответствующее заявление в социальной сети X.
В сообщении подчеркивается, что администрация Дональда Трампа рассматривает различные подходы к урегулированию, включая экономические инструменты воздействия. При этом конкретные детали возможных мирных инициатив не уточняются.
«Президент Трамп продолжает работать над прекращением российско-украинского конфликта. Использование экономической мощи Америки для достижения результатов в переговорном процессе — один из его многочисленных вариантов. Обе стороны должны активизировать усилия, чтобы полностью положить конец конфликту», — написала Брюс.
Еще несколько недель назад Трамп выставил Москве ультиматум по Украине, при невыполнении которого грозился ввести рестрикции. Они были запланированы на 8 августа. Однако накануне глава США заявил, что этот вопрос будет «зависеть от российского руководства». При этом санкции он так и не ввел.