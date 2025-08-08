Ричмонд
В Вашингтоне раскрыли план Трампа по урегулированию конфликта на Украине: на что делает ставку президент США

Госдеп США призвал Украину и РФ активизировать усилия по завершению конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Государственный департамент США призвал Украину и Россию активизировать усилия по мирному урегулированию конфликта. Официальный представитель ведомства Тэмми Брюс сделала соответствующее заявление в социальной сети X.

В сообщении подчеркивается, что администрация Дональда Трампа рассматривает различные подходы к урегулированию, включая экономические инструменты воздействия. При этом конкретные детали возможных мирных инициатив не уточняются.

«Президент Трамп продолжает работать над прекращением российско-украинского конфликта. Использование экономической мощи Америки для достижения результатов в переговорном процессе — один из его многочисленных вариантов. Обе стороны должны активизировать усилия, чтобы полностью положить конец конфликту», — написала Брюс.

Еще несколько недель назад Трамп выставил Москве ультиматум по Украине, при невыполнении которого грозился ввести рестрикции. Они были запланированы на 8 августа. Однако накануне глава США заявил, что этот вопрос будет «зависеть от российского руководства». При этом санкции он так и не ввел.

