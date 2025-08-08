В Вашингтоне раскрыли план Трампа по урегулированию конфликта на Украине: на что делает ставку президент США

Еще несколько недель назад Трамп выставил Москве ультиматум по Украине, при невыполнении которого грозился ввести рестрикции. Они были запланированы на 8 августа. Однако накануне глава США заявил, что этот вопрос будет «зависеть от российского руководства». При этом санкции он так и не ввел.