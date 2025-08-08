В Татарстане единовременную выплату контрактникам увеличили до 3,1 млн рублей

На 1 июля этого года в муниципальный регистр включены сведения о 2 892 мерах поддержки по 16 видам. Бойцы, подписавшие контракт в Татарстане, регулярно получают гуманитарную помощь. Сотни волонтерских организаций, действующих в республике, обеспечивают их всем необходимым: от маскировочных сетей и одежды, до машин и дронов и другого оборудования по запросам бойцов. Ежемесячно к бойцам выезжают концертные бригады. Система медицинского обеспечения и реабилитации участников СВО одна из самых сильных в стране.