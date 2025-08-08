Ричмонд
Один беспилотник уничтожили в ночь на 8 августа над Волгоградской областью

О каких-либо последствиях ночной атаки не сообщается.

В Волгоградской области ночью 8 августа снова отражали атаку вражеских дронов. На этот раз, по данным Минобороны, ПВО сбили один беспилотник ВСУ. Средства ПВО перехватили и уничтожили БПЛА.

О каких-либо последствиях ночной атаки волгоградские власти не сообщали. Напомним, ранее, 7 августа, над Волгоградской областью отбили 7 дронов, после падения которых были повреждены железнодорожные объекты: загорелось здание на станции Суровикино, обломки дронов вместе со взрывным устройством упали на станцию Максима Горького, там работали саперы.

