Пермский край прощается с погибшим в зоне СВО иконописцем Алексеем Силиным

Алексей Силин — коренной житель Оханска, родился в 1978 году. С детства проявлял талант к рисованию, позже открыл для себя мир иконописи и реставрации старинных произведений искусства. Многие будут его помнить за любовь к искусству и в стремлении к самовыражению.