Пермский край прощается с погибшим в зоне СВО иконописцем Алексеем Силиным

В эти минуты жители Оханска прощаются с погибшим на СВО земляком. Силин Алексей Владимирович погиб при исполнении воинского долга в декабре прошлого года.
Алексей Силин — коренной житель Оханска, родился в 1978 году. С детства проявлял талант к рисованию, позже открыл для себя мир иконописи и реставрации старинных произведений искусства. Многие будут его помнить за любовь к искусству и в стремлении к самовыражению.
На передовой СВО Алексей Владимирович служил рядовым в мотострелковой роте. Героически погиб 12 декабря 2024 года.
Администрация Оханского муниципального округа выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего земляка. Прощание проходит 8 августа с 12:00 в Оханском КДЦ.