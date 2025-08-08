Ричмонд
Пермский край прощается с погибшим в зоне СВО иконописцем Алексеем Силиным

Прощание в эти минуты проходит на малой родине военнослужащего.

Источник: Комсомольская правда

В эти минуты жители Оханска прощаются с погибшим на СВО земляком. Силин Алексей Владимирович погиб при исполнении воинского долга в декабре прошлого года.

Алексей Силин — коренной житель Оханска, родился в 1978 году. С детства проявлял талант к рисованию, позже открыл для себя мир иконописи и реставрации старинных произведений искусства. Многие будут его помнить за любовь к искусству и в стремлении к самовыражению.

На передовой СВО Алексей Владимирович служил рядовым в мотострелковой роте. Героически погиб 12 декабря 2024 года.

Администрация Оханского муниципального округа выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего земляка. Прощание проходит 8 августа с 12:00 в Оханском КДЦ.