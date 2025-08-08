ВС РФ ударили «Геранью» по месту хранения дронов ВСУ в Черниговской области

«Минобороны опубликовало кадры поражения пункта управления и места хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ с применением БПЛА “Герань-2” в населенном пункте Красное Черниговской области», — сообщили в Минобороны.
