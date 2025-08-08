Ричмонд
ВС РФ ударили «Геранью» по месту хранения дронов ВСУ в Черниговской области

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские военные нанесли удар беспилотниками «Герань-2» по пункту управления и места хранения БПЛА ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Минобороны опубликовало кадры поражения пункта управления и места хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ с применением БПЛА “Герань-2” в населенном пункте Красное Черниговской области», — сообщили в Минобороны.

