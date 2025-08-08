Ричмонд
Два украинских беспилотника сбили над Краснодарским краем

Над территорией Кубани перехватили два БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Днем 8 августа киевский режим вновь предпринял попытку атаковать объекты на территории Кубани. В период с 09:45 до 11:15 в небе над Краснодарским краем перехватили два беспилотника. Еще один уничтожили над акваторией Азовского моря.

Как сообщили в Минобороны РФ, всего над территорией страны за это время сбили 13 БПЛА. Все они были самолетного типа.

Так, еще шесть дронов сбили над Орловской областью, три — над Курской и один беспилотник уничтожили в небе над Тульской областью.

Ранее в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность. Об этом жителей региона оповестили через смс и приложение МЧС России. В Анапе зазвучала сирена, а аэропорт Геленджика временно не принимает самолеты.

